Вблизи черной дыры обнаружили уникальный объект

Nature Communications: вблизи черной дыры впервые обнаружили двойную звезду

Международная группа ученых обнаружила двойную звезду вблизи сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути. Это первый случай, когда двойная звездная система была найдена в таких экстремальных условиях. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Уникальный объект, названный D9, состоит из двух светил, вращающихся друг вокруг друга, что делает ее редким примером двойной звезды в непосредственной близости от черной дыры. Сильная гравитация черной дыры обычно разрушает звездные пары, однако D9 пока сохраняет свою структуру. Ученые считают, что эта система молода — ей всего около 2,7 миллиона лет, — но она может слиться в одну звезду уже через миллион лет.

Открытие было сделано благодаря анализу данных с инструмента ERIS, установленного на Очень Большом Телескопе (VLT), а также архивных данных прибора SINFONI. Команда провела спектроскопический анализ, изучая изменения скорости звезды, что позволило выявить характерные закономерности двойной системы. Этот метод, охватывающий 15 лет наблюдений, подтвердил существование двух звезд, вращающихся друг вокруг друга.

Наблюдения показали, что система D9 окружена газом и пылью, что указывает на ее молодость и предполагает формирование вблизи сверхмассивной черной дыры. Эти условия ранее считались неподходящими для образования звезд, однако D9 подтверждает, что молодые системы могут формироваться и существовать даже в экстремальной среде.

Обнаружение D9 также проливает свет на природу загадочных объектов G в скоплении S, где была найдена звезда. Ученые предполагают, что объекты G могут быть двойными звездами, которые еще не слились, или остатками таких систем. Кроме того, открытие дает основание предположить, что в подобных системах могут формироваться планеты.