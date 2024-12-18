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22:10, 18 декабря 2024Мир

Захарова прокомментировала санкции против Грузии словами про Фрейда

Захарова оценила санкции Запада против Грузии фразой «Фрейд был бы доволен»
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Официальный представитель МИД России оценила оговорку представителя Госдепартамента США Мэттью Миллера о причинах введения санкций против Грузии. Свой комментарий она оставила в Telegram-канале.

«Мы ввели санкции против Грузии за подавление насильственных протестов... То есть извините, за насильственное подавление протестов», — оговорился представитель Госдепа на брифинге.

«Фрейд был бы доволен», — написала Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия стран Европейского союза против Грузии являются беспардонным давлением и неприкрытым вмешательством в дела страны. По его словам, такое поведение стран Европы «уже зашкаливает».

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