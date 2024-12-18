Железнодорожное движение в российском регионе приостановили после столкновения поездов

РЖД: движение приостановлено после столкновения поездов в Мурманской области

На участке железной дороги в Мурманской области приостановили движение после столкновения поездов. Об этом сообщает пресс-служба Российских железных дорог (РЖД) в Telegram-канале.

Пассажирский и грузовой поезда столкнулись на юге области. Как минимум три вагона сошли с рельсов. «Движение на участке приостановлено. Для ликвидации последствий схода направлены восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь. Причины происшествия устанавливаются», — сообщили в РЖД.

Речь идет об аварии с двухэтажным пассажирским поездом Мурманск — Санкт-Петербург. По данным Mash, при столкновении пострадали четыре человека. Все раненые ехали в пассажирском поезде. Их состояние не уточняется.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис уточнил, что на место происшествия выехали спасатели и семь бригад скорой помощи. Кроме того, в зоне аварии организуют места размещения для пассажиров поезда.