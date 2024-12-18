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18:09, 18 декабря 2024Экономика

Железнодорожное движение в российском регионе приостановили после столкновения поездов

РЖД: движение приостановлено после столкновения поездов в Мурманской области
Анна Аверьянова (Редактор)

Фото: Транспортная прокуратура / ТАСС

На участке железной дороги в Мурманской области приостановили движение после столкновения поездов. Об этом сообщает пресс-служба Российских железных дорог (РЖД) в Telegram-канале.

Пассажирский и грузовой поезда столкнулись на юге области. Как минимум три вагона сошли с рельсов. «Движение на участке приостановлено. Для ликвидации последствий схода направлены восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь. Причины происшествия устанавливаются», — сообщили в РЖД.

Речь идет об аварии с двухэтажным пассажирским поездом МурманскСанкт-Петербург. По данным Mash, при столкновении пострадали четыре человека. Все раненые ехали в пассажирском поезде. Их состояние не уточняется.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис уточнил, что на место происшествия выехали спасатели и семь бригад скорой помощи. Кроме того, в зоне аварии организуют места размещения для пассажиров поезда.

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