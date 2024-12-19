Названы причины повышения спроса на аренду в России

«Этажи»: рост цен на рынке жилья опережает доходы россиян

Динамика цен на рынке жилья не совпадает с темпами прироста доходов населения. Что привело к повышению спроса на аренду в России, в эфире телеканала «Россия 24» пояснил директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Покупательский интерес просто перекочевал из сегмента продаж в сегмент аренды. По большей части на популярность съемных квартир влияет текущая ситуация на рынке недвижимости — рост цен на объекты в данный момент опережает доходы россиян. Потенциальные покупатели все чаще делают выбор в пользу аренды в том числе и на фоне заградительных ставок по ипотеке, отметил эксперт. «Кому-то просто отказывают из-за платежеспособности и, соответственно, они выбирают временно арендовать квартиру, а не покупать ее, пока не улучшатся условия», — констатировал Зайцев.

Ранее стало известно о снижении ставок долгосрочной аренды в России. Сильнее всего съемные «однушки» подешевели в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. В свою очередь снять двухкомнатные квартиры стало намного дешевле в Новокузнецке и Саратове.