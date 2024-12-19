Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:04, 19 декабря 2024Экономика

Названы причины повышения спроса на аренду в России

«Этажи»: рост цен на рынке жилья опережает доходы россиян
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Динамика цен на рынке жилья не совпадает с темпами прироста доходов населения. Что привело к повышению спроса на аренду в России, в эфире телеканала «Россия 24» пояснил директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Покупательский интерес просто перекочевал из сегмента продаж в сегмент аренды. По большей части на популярность съемных квартир влияет текущая ситуация на рынке недвижимости — рост цен на объекты в данный момент опережает доходы россиян. Потенциальные покупатели все чаще делают выбор в пользу аренды в том числе и на фоне заградительных ставок по ипотеке, отметил эксперт. «Кому-то просто отказывают из-за платежеспособности и, соответственно, они выбирают временно арендовать квартиру, а не покупать ее, пока не улучшатся условия», — констатировал Зайцев.

Ранее стало известно о снижении ставок долгосрочной аренды в России. Сильнее всего съемные «однушки» подешевели в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. В свою очередь снять двухкомнатные квартиры стало намного дешевле в Новокузнецке и Саратове.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о праве ядерного удара по неядерной стране при одном условии

      Машинист грузового поезда во время допроса раскрыл причину аварии в Мурманской области

      Путин рассказал о просмотре экранизаций отечественных сказок с «близкими малышами»

      Путин предложил Западу провести в Киеве эксперимент с «Орешником»

      Путин сравнил американский THAAD с российским «Триумфом»

      Путин пообещал сделать все для защиты Белоруссии

      Путин назвал причины продвижения ВС России

      Продажи одного вида автомобилей подскочили на 44 процента

      В Москве уменьшилась площадь одного вида квартир

      В Германии призвали выйти из Евросоюза

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше