Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:01, 19 декабря 2024Ценности

Белла Торн в платье с откровенным разрезом вышла в свет с женихом

Актриса Белла Торн в платье с разрезом до бедра вышла в свет с женихом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Rachpoot / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Американская актриса и певица Белла Торн в откровенном наряде вышла в свет с женихом. Кадры публикует Daily Mail.

27-летняя знаменитость организовала в Беверли-Хиллз презентацию своей новой коллекции ювелирных украшений и аксессуаров Bella By Thorne, продающейся в сети магазинов Walmart. Для мероприятия она выбрала черное макси-платье с разрезом до бедра, который полностью обнажал ее ногу.

Кроме того, артистка надела босоножки с фигурными золотистыми каблуками, распустила волосы и нанесла макияж в коричневой цветовой гамме. Известно, что Торн сопровождал ее возлюбленный — продюсер и бизнесмен Марк Эммс.

В июле Торн рассказала о влиянии на самооценку препарата «Оземпик», который знаменитости стали использовать для похудения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Телефонные мошенники с Украины сменили тактику. За вечер они заставили россиян поджечь три автомобиля спецслужб

      Кадыров пообещал заплатить новорожденным за имена в честь героев Чечни

      Премьер Италии рассказала о дружбе с Илоном Маском

      В Красногоровке рассказали о расстрелах мирных жителей украинскими военными

      Девушка искусала влюбленного в нее насильника и спаслась

      Россиянка побывала в Израиле и предостерегла туристов от пяти запрещенных действий

      Россиян предупредили о схеме мошенников перед Новым годом

      США признались в экспериментах по смене власти в Иране

      Белгородский губернатор раскрыл последствия ночной атаки со стороны Украины

      В США возмутились словами генсека НАТО об Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше