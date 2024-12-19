Белла Торн в платье с откровенным разрезом вышла в свет с женихом

Актриса Белла Торн в платье с разрезом до бедра вышла в свет с женихом

Американская актриса и певица Белла Торн в откровенном наряде вышла в свет с женихом. Кадры публикует Daily Mail.

27-летняя знаменитость организовала в Беверли-Хиллз презентацию своей новой коллекции ювелирных украшений и аксессуаров Bella By Thorne, продающейся в сети магазинов Walmart. Для мероприятия она выбрала черное макси-платье с разрезом до бедра, который полностью обнажал ее ногу.

Кроме того, артистка надела босоножки с фигурными золотистыми каблуками, распустила волосы и нанесла макияж в коричневой цветовой гамме. Известно, что Торн сопровождал ее возлюбленный — продюсер и бизнесмен Марк Эммс.

В июле Торн рассказала о влиянии на самооценку препарата «Оземпик», который знаменитости стали использовать для похудения.