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00:50, 19 декабря 2024Мир

Блинкен заявил о неизбежности вступления Украины в НАТО

Госсекретарь США Блинкен: Украина будет и должна стать членом НАТО
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Вступление Украины в НАТО неизбежно. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе выступления на Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

«Украина будет и должна быть в НАТО», — сказал он.

По его словам, сейчас Киеву следует продолжить «практические шаги» на пути в альянс, а именно реформировать военные институты и «укрепить демократию». Госсекретарь подчеркнул, что вступление Киева в НАТО будет «очень, очень сложным» вопросом на мирных переговорах с Россией.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан допустил ослабление позиций Украины на переговорах. По его словам, это произойдет в том случае, если США перестанут помогать Украине, поэтому нынешняя и будущая администрации должны обеспечить Киев необходимой помощью и продемонстрировать готовность поддерживать страну.

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