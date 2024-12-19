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19:39, 19 декабря 2024Силовые структуры

Бывшего министра российского региона заподозрили в должностном преступлении

Экс-глава Минздрава Самарской области Бенян стал фигурантом уголовного дела
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Армен Бенян

Армен Бенян. Кадр: СОВА / YouTube

Следователи возбудили уголовное дело против бывшего министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-чиновник стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий.

В июле Октябрьский районный суд Самары приговорил к 9,5 года лишения свободы бывшего заместителя министра здравоохранения Самарской области Асланбека Майрамукаева за коррупцию. Он получил от директора московской компании «ДМ-Групп» Артура Дроздова 15 миллионов рублей за покровительство и помощь с заключением госконтрактов на поставку медицинского оборудования стоимостью 147 миллионов рублей.

Майрамукаева задержали сотрудники ФСБ годом ранее. Тогда же сообщалось о задержании Беняна. Он возглавил министерство здравоохранения Самарской области в 2020 году. В ноябре 2024 года губернатор региона Вячеслав Федорищев отправил его в отставку в связи выявленными недостатками в работе скорой помощи.

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