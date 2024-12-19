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23:38, 19 декабря 2024Мир

Число находящихся в Сирии американских военных раскрыли

Пентагон: в Сирии находятся около 2 тыс. американских военных
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Orhan Qereman / Reuters

В данный момент в Сирии находится около двух тысяч американских военных, а не 900, как сообщалось ранее. Такое число назвал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер во время брифинга.

«Мы регулярно информировали вас о том, что в Сирии базируются около 900 американских военнослужащих. Сегодня я узнал, что на самом деле в Сирии находятся около двух тысяч американских военных», — сказал Райдер.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США не хотят, чтобы стороны конфликта в Сирии начали использовать ситуацию в стране для своих целей. Он уточнил, что стороны не должны пользоваться текущей нестабильной ситуацией для продвижения своих нарративов.

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