Число находящихся в Сирии американских военных раскрыли

Пентагон: в Сирии находятся около 2 тыс. американских военных

В данный момент в Сирии находится около двух тысяч американских военных, а не 900, как сообщалось ранее. Такое число назвал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер во время брифинга.

«Мы регулярно информировали вас о том, что в Сирии базируются около 900 американских военнослужащих. Сегодня я узнал, что на самом деле в Сирии находятся около двух тысяч американских военных», — сказал Райдер.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США не хотят, чтобы стороны конфликта в Сирии начали использовать ситуацию в стране для своих целей. Он уточнил, что стороны не должны пользоваться текущей нестабильной ситуацией для продвижения своих нарративов.