Эколог оценил сроки очистки моря после разлива мазута

Эколог Болотин: на очистку моря после разлива мазута уйдет не более 10 лет

Мазут, который залег на дне моря после столкновения танкеров «Волгонефть» у Керченского пролива, постепенно будет переработан имеющимися в экосистеме бактериями. Сроки очистки вод после разлива мазута оценил заведующий кафедрой геоэкологии и природопользования Кубанского государственного университета Сергей Болотин в разговоре с ТАСС.

«Мазут может залегать очень долго. Но в любой экосистеме есть живые организмы, бактерии, которые питаются именно углеводородами. Со временем он переработается, на это уйдет несколько лет, явно не более десятка», — заявил эколог.

Он уточнил, что сложившаяся ситуация осложняется волнением в море и холодной температурой воды, что мешает образованию пленки из нефтепродуктов на поверхности. Когда волнение моря стихнет и у специалистов появится возможность установки боновых заграждений для препятствования распространения загрязнения, поверхность воды удастся обработать сорбентом и тем самым сократить процесс ликвидации последствий до нескольких часов. Болотин добавил, что, если нефтепродукты залягут на дно, сорбент вряд ли сможет эффективно очистить воду.

Накануне стало известно, что в Анапе началась операция по очистке побережья, загрязненного на десятки километров мазутом после крушения танкеров во время шторма в Керченском проливе.