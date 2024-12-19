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13:25, 19 декабря 2024Экономика

Эколог оценил сроки очистки моря после разлива мазута

Эколог Болотин: на очистку моря после разлива мазута уйдет не более 10 лет
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Мазут, который залег на дне моря после столкновения танкеров «Волгонефть» у Керченского пролива, постепенно будет переработан имеющимися в экосистеме бактериями. Сроки очистки вод после разлива мазута оценил заведующий кафедрой геоэкологии и природопользования Кубанского государственного университета Сергей Болотин в разговоре с ТАСС.

«Мазут может залегать очень долго. Но в любой экосистеме есть живые организмы, бактерии, которые питаются именно углеводородами. Со временем он переработается, на это уйдет несколько лет, явно не более десятка», — заявил эколог.

Он уточнил, что сложившаяся ситуация осложняется волнением в море и холодной температурой воды, что мешает образованию пленки из нефтепродуктов на поверхности. Когда волнение моря стихнет и у специалистов появится возможность установки боновых заграждений для препятствования распространения загрязнения, поверхность воды удастся обработать сорбентом и тем самым сократить процесс ликвидации последствий до нескольких часов. Болотин добавил, что, если нефтепродукты залягут на дно, сорбент вряд ли сможет эффективно очистить воду.

Накануне стало известно, что в Анапе началась операция по очистке побережья, загрязненного на десятки километров мазутом после крушения танкеров во время шторма в Керченском проливе.

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