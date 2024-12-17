В Анапе начали очистку загрязненного мазутом побережья

В Анапе начали очистку загрязненного нефтепродуктами побережья

В Анапе началась операция по очистке побережья, загрязненного нефтепродуктами на десятки километров после крушения танкеров во время шторма в Керченском проливе. Видео с очисткой берега публикует МЧС в Telegram-канале.

Кроме сотрудников МЧС, к очистке берега на участке Черного моря от поселка Волна до Анапы привлекли казаков и волонтеров. К работам привлечены более 260 специалистов и 50 единиц техники.

Ранее власти Анапы ввели режим чрезвычайной ситуации в городе после крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие суммарно девять тысяч тонн мазута, потерпели крушение 15 декабря. Нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенской в Анапе.