Экономика США обманула ожидания экспертов

Bloomberg: ВВП США вырос на 3,1 процента вместо предсказанных 2,8

В III квартале 2024 года экономика США росла быстрее, чем предполагалось ранее. К такому выводу пришли эксперты Бюро экономического анализа министерства торговли США. Их процитировало Bloomberg.

Прежде они предсказывали, что американский ВВП покажет рост в 2,8 процента, однако реальность обманула их ожидания, и данный показатель увеличился на 3,1 процента.

Кроме того, потребительские расходы выросли до темпа в 3,7 процента. Это самое высокое значение с начала 2023 года. Такая динамика объясняется более высокими тратами американцев на услуги.

Также отмечается 9,6-процентный рост экспорта, хотя прежние оценки предполагали 7,5-процентное увеличение.

Ранее сообщалось, что при президенте США Джозефе Байдене рост американской экономики замедлился в среднем на 0,4 процентного пункта в год, если сравнивать с теми значениями, которые она показывала во времена прежнего главы Белого дома Дональда Трампа.

Во II квартале 2024 года ВВП США вырос на 2,8 процента. Этот результат также превзошел ожидания прогнозистов.