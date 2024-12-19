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18:11, 19 декабря 2024Экономика

Экономика США обманула ожидания экспертов

Bloomberg: ВВП США вырос на 3,1 процента вместо предсказанных 2,8
Кирилл Луцюк

Фото: Andrew Kelly / Reuters

В III квартале 2024 года экономика США росла быстрее, чем предполагалось ранее. К такому выводу пришли эксперты Бюро экономического анализа министерства торговли США. Их процитировало Bloomberg.

Прежде они предсказывали, что американский ВВП покажет рост в 2,8 процента, однако реальность обманула их ожидания, и данный показатель увеличился на 3,1 процента.

Кроме того, потребительские расходы выросли до темпа в 3,7 процента. Это самое высокое значение с начала 2023 года. Такая динамика объясняется более высокими тратами американцев на услуги.

Также отмечается 9,6-процентный рост экспорта, хотя прежние оценки предполагали 7,5-процентное увеличение.

Ранее сообщалось, что при президенте США Джозефе Байдене рост американской экономики замедлился в среднем на 0,4 процентного пункта в год, если сравнивать с теми значениями, которые она показывала во времена прежнего главы Белого дома Дональда Трампа.

Во II квартале 2024 года ВВП США вырос на 2,8 процента. Этот результат также превзошел ожидания прогнозистов.

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