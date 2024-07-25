ВВП США неожиданно резко вырос

ВВП США во втором квартале вырос на 2,8 % в пересчете на год при ожиданиях 2 %

Во втором квартале этого года ВВП США вырос на 2,8 процента в пересчете на год (если бы рос с такой же скоростью весь год). Об этом со ссылкой на пресс-релиз бюро экономического анализа Министерства торговли США пишет РИА Новости.

Результат оказался значительно выше ожиданий, потому что аналитики, опрошенные порталом DailyFX, в среднем были готовы к росту только на 2 процента в пересчете на год.

В середине июля Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз темпов роста экономики США до 2,6 процента в год, в апреле он составлял 2,7 процента. Прогноз на 2025 год остался неизменным — 1,9 процента.

В организации вновь призвали решить проблему с растущим госдолгом, который по состоянию на июль достиг 34,87 триллиона долларов, что составляет 122,32 процента национального ВВП.

В свою очередь Всемирный банк в июньском докладе «Глобальные экономические перспективы» назвал США главным светлым пятном мировой экономики. По данным аналитиков, Штаты демонстрируют впечатляющую устойчивость и больше, чем любая другая страна, позволяют надеяться на глобальный рост в ближайшие годы.