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19:01, 16 июля 2024Экономика

Прогноз по росту экономики США ухудшили

МВФ ухудшил прогноз темпов роста ВВП США в 2024 году до 2,6 процента
СюжетКурс доллара:

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по росту экономики США. Об этом говорится в июльском обновлении к докладу организации о перспективах развития мировой экономики.

Фонд прогнозирует, что темпы роста американской экономики в 2024 году составят 2,6 процента, «что отражает более медленное начало года, чем ожидалось». В апрельском докладе МВФ ожидался рост ВВП США на 2,7 процента. Таким образом, снижение относительно прошлого прогноза составило 0,1 процентного пункта.

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При этом прогноз на 2025 год остался на прежнем уровне — 1,9 процента. В МВФ также подчеркнули, что ситуация вокруг базовой процентной ставки Федерального резерва США с апреля привела к колебаниям курса доллара к валютам других развитых стран.

Фонд также спрогнозировал, что в 2024 году баррель нефти будет в среднем стоить 81,26, а в 2025-м цена снизится до 76,38 доллара. Говоря о средней стоимости нефти, эксперты МВФ подразумевают среднее арифметическое цен на сорта Brent, Dubai и WTI. Кроме того, МВФ ожидают, что в 2024 году цены на энергетическое сырье снизятся примерно на 4,6 процента.

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