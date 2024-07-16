МВФ предсказал цены на нефть в 2025 году

МВФ: в 2024 году цены на энергетическое сырье упадут на 4,6 процента

В 2024 году баррель нефти будет в среднем стоить 81,26, а в 2025-м — 76,38 доллара. Об этом говорится в обновлении к июльскому докладу Международного валютного фонда (МВФ) о перспективах развития мировой экономики, его цитирует ТАСС.

Уточняется, что, рассуждая о средней стоимости нефти, эксперты подразумевают среднее арифметическое цен на сорта Brent, Dubai и WTI. Кроме того, МВФ прогнозирует, что в 2024 году цены на энергетическое сырье снизятся примерно на 4,6 процента. Это меньше, чем предсказывали авторы апрельского доклада фонда. Корректировку прогноза объясняют серьезным сокращением объемов добычи странами ОПЕК.

Ранее Международное энергетическое агентство объявило, что в 2024 и 2025 годах мировой спрос на нефть увеличится меньше чем на миллион баррелей в сутки. Всему виной сокращение потребления со стороны Китая. В июне 2024 года мировые запасы нефти снизились на 18,1 миллиона баррелей.

Также есть сведения о недовольстве ОПЕК+ тем, что некоторые страны не исполняют взятые на себя обязательства по сокращению добычи. Кроме того, они порой обещают компенсировать перепроизводство, но не держат слова. По некоторым данным, так себя ведут Ирак и Казахстан, которые даже не начали уменьшать добычу, хотя давно уже должны были приступить к этому.