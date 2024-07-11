Масштабы падения мировых запасов нефти подсчитали

МЭА: в 2024 году спрос на нефть вырастет на 970 миллионов баррелей в сутки

В 2024 и 2025 годах мировой спрос на нефть вырастет меньше чем на миллион баррелей в сутки. К такому выводу пришли авторы июльского отчета Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованного на его официальном сайте.

Эти выводы обосновывают сокращением потребления со стороны Китая, который долго был двигателем роста мирового спроса на этот углеводород. Особенно слабым был спрос на промышленное топливо и нефтехимическое сырье. С другой стороны, в Европе уже наметились признаки начинающегося восстановления производственного сектора.

Тем не менее ожидаемый рост мирового спроса на нефть в 2024 и 2025 годах составит 970 и 980 баррелей в сутки соответственно. Всему виной слабый экономический рост и электрификация транспорта.

Отмечается также, что в июне мировые запасы нефти упали на 18,1 миллиона баррелей. При этом промышленные запасы стран Организации экономического сотрудничества и развития выросли на 27,8 миллиона баррелей до 2 миллиардов 845 миллионов баррелей. Однако они все равно на 69 миллионов баррелей ниже средних показателей за последние пять лет.

По данным Bloomberg, с 1 по 7 июля морской экспорт российской сырой нефти сократился на 37 процентов по сравнению с предыдущей неделей. Такое снижение называют рекордным, но пока не говорят, что могло его вызвать.

При этом по итогам первой половины 2024 года нефтегазовые доходы бюджета России увеличились на 68,5 процента в сравнении с тем же периодом прошлого года и выросли до 5,698 триллиона рублей.