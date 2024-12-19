Экс-глава инспекции УФСИН требовал от работников отдавать ему премии и был осужден

В Забайкалье экс-глава инспекции УФСИН получил 9 лет за поборы с подчиненных

В Забайкалье суд приговорил экс-главу региональной уголовно-исполнительной инспекции управления Федеральной службы исполнения наказания (УФСИН) Александра Борискова к девяти годам лишения свободы за поборы с подчиненных. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Егор Марков.

Как установил суд, с 2017 по 2023 год Борисков требовал от подчиненных передавать ему часть денежных премий. В некоторых случаях он объяснял сбор денег нуждами ведомства, однако использовал их на свои цели. Таким образом от его действий пострадали 22 человека. Общая сумма полученных Борисковым с подчиненных денег составила 500 тысяч рублей.

Борисков признан виновным по части 1, части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, в том числе из корыстной и иной личной заинтересованности»), части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество с использованием своего служебного положения»). Кроме того, он лишен звания полковника внутренней службы.

Ранее сообщалось, что полковник УФСИН по Северной Осетии заставлял осужденных работать на ферме своей жены и незаконно продавал мясо в одну из колоний.