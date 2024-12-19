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12:19, 19 декабря 2024Спорт

Губернатор рассказал о миллиардном долге «Крыльев Советов»

Самарский губернатор Федорищев заявил о миллиардном долге клуба «Крылья Советов»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Вячеслав Федорищев

Вячеслав Федорищев. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал в программе «Очная ставка» о миллиардном долге местного футбольного клуба «Крылья Советов».

Федорищев напомнил, что десять лет назад было объявлено о стратегическом партнерстве с «Ростехом». «Наверняка, там была финансовая помощь, но это не было спонсорством, потому что у клуба теперь перед компанией "Ростех Капитал" есть займ в один миллиард рублей», — заявил он. Губернатор добавил, что правительство выделяет два миллиарда рублей в год, но клуб не выплачивает долг, и он искусственно пролонгируется.

2 декабря сообщалось, что Федорищев обратится в прокуратуру с просьбой проверить сделки, проходившие в «Крыльях Советов» при его предшественнике Дмитрии Азарове. По мнению губернатора, в функционировании клуба могли быть нарушения, подпадающие под несколько статей УК РФ.

26 ноября Федорищев передал слова неназванного функционера «Крыльев Советов». Тот, как рассказал чиновник, заявил о долге клуба в размере 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

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