Губернатор рассказал о миллиардном долге «Крыльев Советов»

Самарский губернатор Федорищев заявил о миллиардном долге клуба «Крылья Советов»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал в программе «Очная ставка» о миллиардном долге местного футбольного клуба «Крылья Советов».

Федорищев напомнил, что десять лет назад было объявлено о стратегическом партнерстве с «Ростехом». «Наверняка, там была финансовая помощь, но это не было спонсорством, потому что у клуба теперь перед компанией "Ростех Капитал" есть займ в один миллиард рублей», — заявил он. Губернатор добавил, что правительство выделяет два миллиарда рублей в год, но клуб не выплачивает долг, и он искусственно пролонгируется.

2 декабря сообщалось, что Федорищев обратится в прокуратуру с просьбой проверить сделки, проходившие в «Крыльях Советов» при его предшественнике Дмитрии Азарове. По мнению губернатора, в функционировании клуба могли быть нарушения, подпадающие под несколько статей УК РФ.

26 ноября Федорищев передал слова неназванного функционера «Крыльев Советов». Тот, как рассказал чиновник, заявил о долге клуба в размере 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».