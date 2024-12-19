Капитана нефтетанкера «Волгонефть-239» отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест капитана нефтетанкера «Волгонефть-239»

В Крыму суд избрал меру пресечения капитану нефтетанкера «Волгонефть-239», обвиняемому в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По ходатайству следователя суд отправил его под домашний арест на два месяца до 17 февраля.

Ранее этот же суд арестовал капитана танкера «Волгонефть-212».

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в общей сложности девять тысяч тонн мазута, потерпели крушение 15 декабря. На борту первого из них находились 13 человек — 11 из них госпитализировали, а еще одного спасти не удалось.