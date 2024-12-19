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17:58, 19 декабря 2024Силовые структуры

Капитана нефтетанкера «Волгонефть-239» отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест капитана нефтетанкера «Волгонефть-239»
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Суд арестовал капитана потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-212»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Крыму суд избрал меру пресечения капитану нефтетанкера «Волгонефть-239», обвиняемому в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По ходатайству следователя суд отправил его под домашний арест на два месяца до 17 февраля.

Ранее этот же суд арестовал капитана танкера «Волгонефть-212».

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в общей сложности девять тысяч тонн мазута, потерпели крушение 15 декабря. На борту первого из них находились 13 человек — 11 из них госпитализировали, а еще одного спасти не удалось.

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