В Крыму суд арестовал капитана потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-212»

В Крыму суд арестовал капитана потерпевшего крушение у Керченского пролива танкера «Волгонефть-212» на два месяца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по республике и Севастополю.

Капитану избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 февраля 2025 года.

Ранее сообщалось, что он проходит по уголовному делу, возбужденному по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»). По версии следствия, из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, одному из членов экипажа судна выжить не удалось. Кроме того, по этому делу также проходит и капитан второго потерпевшего крушение танкера — «Волгонефть-239».

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в общей сложности девять тысяч тонн мазута, потерпели крушение 15 декабря. На борту первого из них находились 13 человек.