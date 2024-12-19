Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:55, 19 декабря 2024Силовые структуры

Суд арестовал капитана потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-212»

В Крыму суд арестовал капитана потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-212»
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Минприроды России / ТАСС

В Крыму суд арестовал капитана потерпевшего крушение у Керченского пролива танкера «Волгонефть-212» на два месяца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по республике и Севастополю.

Капитану избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 февраля 2025 года.

Ранее сообщалось, что он проходит по уголовному делу, возбужденному по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»). По версии следствия, из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, одному из членов экипажа судна выжить не удалось. Кроме того, по этому делу также проходит и капитан второго потерпевшего крушение танкера — «Волгонефть-239».

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в общей сложности девять тысяч тонн мазута, потерпели крушение 15 декабря. На борту первого из них находились 13 человек.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Продолжение в новости Капитана нефтетанкера «Волганефть-239» отправили под домашний арест
      Последние новости

      «Мы переживем». Путин подтвердил, что Россия больше не будет поставлять газ в Европу через Украину

      Зеленский отверг существование Стамбульских соглашений

      Российский «Лесочек» представили во Вьетнаме

      Путин ответил на оскорбления иностранцев в свой адрес

      Стало известно о поведении Литвы после дисквалификации атлетки в антироссийской футболке

      Стало известно об отставке главы департамента военной контрразведки ФСБ России

      Трамп заявил о желании всех людей быть его друзьями

      Пожаловавшаяся Путину на отсутствие талонов в поликлинике россиянка решила проблему сама

      Банк Англии не стал снижать базовую ставку на фоне ускорения роста цен

      Зеленский объяснил бессмысленность снижения возраста мобилизации «голыми» бригадами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше