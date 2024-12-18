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21:19, 18 декабря 2024Силовые структуры

Капитанам потерпевших крушение танкеров «Волгонефть» предъявили обвинение

СК предъявил обвинение капитанам потерпевших крушение танкеров «Волгонефть»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Следственный комитет

Двум капитанам танкеров «Волгонефть», потерпевших крушение в Черном море, предъявили обвинение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Мужчины проходят по уголовному делу, возбужденному по статье 263. По версии следствия, из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, одному из членов экипажа судна выжить не удалось.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в общей сложности девять тысяч тонн мазута, потерпели крушение 15 декабря. На борту первого из них находились 13 человек

Эколог Анатолий Баташов обратил внимание, что эти танкеры не предназначены для работы в зимний шторм на море. Он назвал «шалопайством со стороны капитанов» использование судов в такую погоду.

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