Капитанам потерпевших крушение танкеров «Волгонефть» предъявили обвинение

СК предъявил обвинение капитанам потерпевших крушение танкеров «Волгонефть»

Двум капитанам танкеров «Волгонефть», потерпевших крушение в Черном море, предъявили обвинение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Мужчины проходят по уголовному делу, возбужденному по статье 263. По версии следствия, из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, одному из членов экипажа судна выжить не удалось.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в общей сложности девять тысяч тонн мазута, потерпели крушение 15 декабря. На борту первого из них находились 13 человек

Эколог Анатолий Баташов обратил внимание, что эти танкеры не предназначены для работы в зимний шторм на море. Он назвал «шалопайством со стороны капитанов» использование судов в такую погоду.