Россиянам раскрыли способ существенно сэкономить на покупке квартиры

Брокер Ракута: собственники готовы снизить цены на квартиры вдвое

Продавцы готовых квартир на фоне снизившегося спроса охотнее идут на торг. Сколько можно сэкономить на покупке жилья сегодня, URA.RU рассказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

По наблюдениям эксперта, собственники сейчас согласны срезать ценник вдвое — скидки на вторичном рынке порой достигают 40-50 процентов. Готовность к такому существенному снижению цен Ракута оправдывает личными обстоятельствами: необходимостью срочной продажи, сложностями с выплатами по ипотеке и оформлением потребкредита на большую сумму.

Лоты по такой лакомой цене активно разыскивают инвесторы, у которых есть «живые» деньги. Заемные средства в этом случае применяются редко. Чаще всего они предпочитают вкладываться в московский и петербургские квартиры, также большой популярностью пользуются объекты на курортах — в Сочи и Краснодаре. Другие города-миллионники менее привлекательны для капиталовложения.

Ранее россияне оценили шансы инвестировать в жилье для сдачи в аренду. Почти половина граждан считает такую покупку выгодной инвестицией, но 12 процентов из них не могут сделать этого из-за отсутствия финансов. 48 процентов информантов заявляют, что такая сделка нерациональна при нынешней ключевой ставке.