Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:36, 19 декабря 2024Интернет и СМИ

Минцфиры оценило реакцию россиян на замедление YouTube. Что еще ждет пользователей?

Шадаев заявил о переходе половины трафика YouTube на российские видеоплатформы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: PixieMe / Shutterstock / Fotodom

Половина трафика, который теряет YouTube в России после снижения скорости загрузки, переходит на российские площадки. Об этом рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. По его словам, Россия в качестве альтернативы должна развивать отечественные сервисы.

Глава Минцифры высказался о развитии собственных площадок

Шадаев заявил, что министерство не фиксирует ухудшение пользовательского опыта, так как трафик «приземляется на российские площадки». По его словам, в области медиа сейчас все стабильно.

Фото: Artyom Sobolev / Shutterstock / Fotodom

При этом министр подчеркнул необходимость развития собственных площадок и сервисов — речь идет о платформах с медиаконтентом. Он заметил, что россиянам нужна альтернатива и уже сейчас есть претенденты, готовые выйти на рынок. «В целом это происходит все достаточно быстро и, как нам кажется, неплохо», — добавил он.

Больше 90 процентов российских пользователей сталкивались с замедлением YouTube

По данным института общественного мнения «Анкетолог», за последние несколько месяцев почти все российские интернет-пользователи (92 процента) сталкивались с замедлением работы YouTube. Пользователи, которые сталкиваются с проблемой загрузки видео на YouTube, чаще всего используют VPN (50 процентов) или ищут контент на других сервисах и сайтах (48 процентов).

Для россиян, которые ищут контент на других сервисах и сайтах, альтернативными платформами стали VK Видео (74 процента), Rutube (71 процент) и «Яндекс Видео» (48 процентов).

Материалы по теме:
Время решать. Весь мир оказался под тотальным контролем соцсетей. Как спасти человечество от их диктатуры?
Время решать.Весь мир оказался под тотальным контролем соцсетей. Как спасти человечество от их диктатуры?
15 ноября 2021
Альтернативный подход. Россияне учатся обходиться без YouTube. Как это работает?
Альтернативный подход.Россияне учатся обходиться без YouTube. Как это работает?
15 августа 2024

Глава киноконцерна «Мосфильм» режиссер Карен Шахназаров выступал против замедления YouTube, отметив, что российские площадки еще далеки от его охватов. Он сообщил, что поделился мнением с президентом России Владимиром Путиным и тот обещал рассмотреть этот вопрос.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путину доложили о больших нарушениях при организации учебного процесса в Минпросвещения

      Стало известно о связанном с Трампом приказе группировке ВСУ в Курахово

      У выброшенной с балкона возлюбленным 14-летней россиянки не пострадал ни один орган

      Микропластик связали с раком и воспалением легких

      Раскрыт заработок российских звезд на рекламе

      Россиянка случайно оказалась в «списках террористов» и была депортирована из Турции

      В Совфеде поддержали увеличение штрафов за нарушение ПДД в России

      Россиянин ограбил микрофинансовую организацию и угрожал взорвать гранату при задержании

      ФСБ и Росгвардия обнаружили схрон с боеприпасами иностранного производства в ЛНР

      Ле Пен заявила о подталкивании Украины Западом к продолжению конфликта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше