Минцфиры оценило реакцию россиян на замедление YouTube. Что еще ждет пользователей?

Шадаев заявил о переходе половины трафика YouTube на российские видеоплатформы

Половина трафика, который теряет YouTube в России после снижения скорости загрузки, переходит на российские площадки. Об этом рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. По его словам, Россия в качестве альтернативы должна развивать отечественные сервисы.

Глава Минцифры высказался о развитии собственных площадок

Шадаев заявил, что министерство не фиксирует ухудшение пользовательского опыта, так как трафик «приземляется на российские площадки». По его словам, в области медиа сейчас все стабильно.

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При этом министр подчеркнул необходимость развития собственных площадок и сервисов — речь идет о платформах с медиаконтентом. Он заметил, что россиянам нужна альтернатива и уже сейчас есть претенденты, готовые выйти на рынок. «В целом это происходит все достаточно быстро и, как нам кажется, неплохо», — добавил он.

Больше 90 процентов российских пользователей сталкивались с замедлением YouTube

По данным института общественного мнения «Анкетолог», за последние несколько месяцев почти все российские интернет-пользователи (92 процента) сталкивались с замедлением работы YouTube. Пользователи, которые сталкиваются с проблемой загрузки видео на YouTube, чаще всего используют VPN (50 процентов) или ищут контент на других сервисах и сайтах (48 процентов).

Для россиян, которые ищут контент на других сервисах и сайтах, альтернативными платформами стали VK Видео (74 процента), Rutube (71 процент) и «Яндекс Видео» (48 процентов).

Глава киноконцерна «Мосфильм» режиссер Карен Шахназаров выступал против замедления YouTube, отметив, что российские площадки еще далеки от его охватов. Он сообщил, что поделился мнением с президентом России Владимиром Путиным и тот обещал рассмотреть этот вопрос.