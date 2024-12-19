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15:10, 19 декабря 2024Спорт

Названа самая высокооплачиваемая спортсменка мира

Forbes назвал теннисистку Гауфф самой высокооплачиваемой спортсменкой мира
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира.

Возглавила рейтинг американская теннисистка Кори Гауфф. Ее доход за 2024 год составил 34,4 миллиона долларов, из которых 9,4 миллиона были заработаны на турнирах, а остальные 25 — на рекламных контрактах.

Также среди лидеров были названы польская теннисистка Ига Швентек (суммарный доход 23,8 миллиона долларов) и китайская фристайлистка Эйлин Гу (22,1 миллиона). Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко заняла пятое место в списке (18,7 миллиона), а представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина — 15-е (7,9 миллиона).

Представителей России в рейтинге Forbes из 20 человек не оказалось. Помимо теннисисток и фристайлистки, в список попали футболистка, баскетболистки, гимнастка, бадминтонистка, а также игроки в гольф.

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