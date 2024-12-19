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13:26, 19 декабря 2024Россия

Полковник объяснил рекордные потери ВСУ в Курской области

Полковник Кошкин заявил о колоссальных потерях ВСУ в Курской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Рекордные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в людях и в технике могут объясняться попыткой Украины компенсировать неудачи в контрнаступлении 2023 года и стремлением сформировать базу для будущих переговоров с Россией, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин.

«Летом 2023 года, как мы помним, было крайне неудачное контрнаступление ВСУ. Они были уверены, что дойдут до Крыма, до Ростова, но в итоге не смогли преодолеть даже первую линию обороны — это был шок. И затем, уже в 2024 году, была задача подготовить новое контрнаступление, и произошло вторжение в Курскую область», — рассказал полковник.

Поскольку наступление на Курскую область, по словам Кошкина, могло рассматриваться как компенсация неудачного контрнаступления 2023 года, его готовили очень тщательно: перебросили в регион большое количество техники, личного состава, элитные части.

«С политической точки зрения, президент Украины Владимир Зеленский держится за этот регион, чтобы менять его на какие-то требования к России. Поэтому он хочет добиться там максимального успеха, бросает туда все, что есть, в том числе бронетанковую технику, вооруженную силу. Но без успеха — там идут огромные потери, а мы смогли освободить половину захваченных территорий. Также у ВСУ колоссальные потери в технике — она сожжена, уничтожена в объемах, сопоставимых с теми, что уничтожены на всей линии боевого соприкосновения», — сказал Кошкин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в российском приграничье уничтожили больше техники противника, чем в зоне украинского конфликта за весь 2024 год. Он также допустил, что в Курской области находится самое большое в мире кладбище натовской техники.

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