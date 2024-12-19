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12:53, 19 декабря 2024Россия

Путин сравнил потери бронетехники ВСУ в зоне СВО и в Курской области

Путин: в Курской области уничтожено больше техники ВСУ, чем в зоне СВО за год
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин сравнил потери бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и в Курской области. Об этом он заявил в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, в российском приграничье уничтожили больше техники противника, чем в зоне СВО за весь 2024-й год.

Президент России также допустил, что в Курской области находится самое большое в мире кладбище натовской техники.

По последним данным Минобороны России, с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 41 870 военнослужащих, а также свыше трех тысяч единиц техники, среди которой 244 танка и 184 боевые машины пехоты.

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