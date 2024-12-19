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13:24, 19 декабря 2024Экономика

Путин дал поручение по поводу пенсий в новых регионах России

Путин поручил главам новых регионов РФ без бюрократии решать вопросы с пенсиями
Дмитрий Воронин
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поручил главам новых российских регионов без бюрократии решать вопросы с пенсиями жителей. Об этом глава государства заявил во время совмещенной с ежегодной пресс-конференцией прямой линии, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Путин напомнил, что раньше подтверждать пенсионный стаж было сложно, но, согласно недавно принятому закону, в него теперь будут включать период работы на Украине «в предыдущие годы и десятилетия». В связи с этим он призвал местные власти построить работу так, чтобы «вопросы подобного рода решались без лишней бюрократии».

Согласно документу, о котором сказал президент, в стаж граждан для исчисления пенсии россиян войдет период работы на Украине с 1991 до 23 февраля 2022 года, в Донецкой и Луганской народных республиках с 11 мая 2014 по 31 декабря 2022 года, а также в Запорожской и Херсонской областях — с 24 февраля 2022 до 31 декабря 2022 года.

Ожидается, что принятое решение позволит повысить уровень пенсионного обеспечения примерно 236,6 тысячи человек.

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