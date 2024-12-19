Путин назвал главного бенефициара событий в Сирии

Путин: главный бенефициар событий в Сирии — Израиль

Главный бенефициар событий в Сирии — Израиль. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Но все-таки главный бенефициар происходящих событий в Сирии, главным бенефициаром является, на мой взгляд, Израиль», — сказал он.

Российский лидер также выразил надежду, что Израиль когда-нибудь выйдет с сирийской территории, несмотря на то, что сейчас он уходить оттуда не собирается и намерен усилить свои позиции.

Ранее Путин заявил, что новые власти Сирии и большинства стран Ближнего Востока заинтересованы в том, чтобы военные базы России остались в регионе. По его словам, Москва предложила использовать базу Хмеймим и базу в Тартусе для доставки гуманитарной помощи в Сирию.