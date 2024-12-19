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12:21, 19 декабря 2024Экономика

Путин назвал место России в мировой экономике

Путин: Россия занимает четвертое в мире по паритету покупательской способности
Вячеслав Агапов

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Россия занимает первое место в Европе и четвертое место в мире по паритету покупательской способности. Место страны в мировой экономике назвал президент Владимир Путин, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам главы государства, за последние два года рост экономики России составил около 8 процентов. Для сравнения, экономика США за то же время выросла на 5-6 процентов, а Еврозоны — на 1 процент.

В 2024 году рост экономики РФ может составить 3,9 и даже 4 процента. С экономикой в целом в России ситуация устойчивая, развитие идет, «несмотря ни на что».

«Несмотря на внешние угрозы и попытки воздействия на нас, мы справляемся», — пояснил глава государства.

Прямая линия Владимира Путина, совмещенная в 2024 году с большой итоговой пресс-конференцией, проходит в Москве в Гостином дворе. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что подготовка к мероприятию была напряженной — Путин в течение нескольких последних дней работал в Кремле и проводил встречи непубличного характера.

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