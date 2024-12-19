Путин отказался отвечать на один вопрос на прямой линии

Путин не стал раскрывать личную мечту на прямой линии

В ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, президент России Владимир Путин отказался отвечать на один из вопросов, присланных россиянами. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Во время эфира ведущие зачитали главе государства вопрос о том, есть ли у него личная мечта и в чем она заключается. «Есть, конечно. Но это же личная мечта. Можно я оставлю ее при себе?» — не стал раскрывать ее президент.

Ранее, на прямой линии 2023 года, президент рассказал о своей детской мечте стать летчиком. В старших же классах, по словам главы государства, он мечтал стать разведчиком.

Кроме того, на прямой линии 2021 года в ответ на вопрос о несбывшейся мечте Путин подчеркнул, что надо думать о хорошем «и тогда это хорошее материализуется». Он подчеркнул, что всегда нужно настраиваться на позитивный лад и верить в лучшее.