Путин передал привет одному другу

Путин передал привет Си Цзиньпину и назвал его своим большим другом

Президент России Владимир Путин передал привет председателю КНР Си Цзиньпину и назвал его своим большим другом. Об этом он заявил в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Самые наилучшие приветы лидеру КНР, тому человеку, которого я считаю своим большим другом, председателю Си Цзиньпину», — отметил российский лидер.

Путин также оценил российско-китайские отношения и подчеркнул, что политика в отношении обеих стран выстраивается на «полном доверии сторон». Он указал на то, что Москва и Пекин «не делают ничего, что противоречило бы интересам обоих государств».

Ранее Путин заявил, что пока не виделся с бывшим сирийским лидером Башаром Асадом после его приезда в Москву, но у него есть планы это сделать. Он также добавил, что не знает точно, когда встретится с избранным президентом США Дональдом Трампом. Российский лидер отметил, что готов поговорить с 47-м президентом Соединенных Штатов «в любое время».

