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16:05, 19 декабря 2024Россия

Путин порассуждал о захоронении Ленина

Путин заявил, что к захоронению Ленина российское общество когда-то подойдет
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: fifg / Shutterstock / Fotodom  

К захоронению Владимира Ленина российское общество когда-то подойдет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

Рассуждая над вопросом, глава государства отметил, что сейчас в России не стоит предпринимать ни одного шага, который мог бы привести к расколу.

«Я из этого исхожу», — пояснил Путин.

До этого памятник советскому вождю Ленину в Пскове предложили заменить скульптурой политика Владимира Жириновского.

Инициаторы рассказали, что фигура Жириновского продолжает вызывать интерес россиян благодаря его правдивым прогнозам и предсказаниям.

Еще раньше во Владивостоке мемориал Ленину стал объектом вандализма.

ЖЗЛ
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