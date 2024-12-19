Путин порассуждал о захоронении Ленина

Путин заявил, что к захоронению Ленина российское общество когда-то подойдет

К захоронению Владимира Ленина российское общество когда-то подойдет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

Рассуждая над вопросом, глава государства отметил, что сейчас в России не стоит предпринимать ни одного шага, который мог бы привести к расколу.

«Я из этого исхожу», — пояснил Путин.

До этого памятник советскому вождю Ленину в Пскове предложили заменить скульптурой политика Владимира Жириновского.

Инициаторы рассказали, что фигура Жириновского продолжает вызывать интерес россиян благодаря его правдивым прогнозам и предсказаниям.

Еще раньше во Владивостоке мемориал Ленину стал объектом вандализма.