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15:33, 19 декабря 2024Россия

Путин призвал «не ругаться на чиновников» после обращений к нему

Путин заявил, что не нужно ругаться на чиновников после обращений к нему
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин заявил, что не нужно ругаться на чиновников после обращений к нему, чтобы решение некоторых вопросов сдвинулось с мертвой точки. Об этом он заявил в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

Путину задали вопрос о том, почему «большие чиновники» просят поручения президента России, «чтобы самим что-то начать делать».

«Не нужно здесь ругаться на чиновников. (...) К решению вопросов есть разные точки зрения. И одни коллеги решают, что это нужно решать таким способом, другие — другим. И поручение нужно, как правило, для того чтобы определиться. Есть спор какой-то, или развилка, — тогда коллеги приходят ко мне и просят принять окончательное командирское решение», — обозначил глава государства.

Путин также добавил, что при решении разных задач есть много «бюрократических заковырок». «Вроде бы все согласны, но нужно, чтобы это было положено на бумагу и исполнялось как нормативный акт», — заключил президент.

В четверг, 19 декабря, в Гостином Дворе в Москве проходит прямая линия президента, совмещенная в 2024 году с большой итоговой пресс-конференцией. В ходе мероприятия Путин дал несколько поручений. В частности, он обратился к министерству обороны и призвал ускорить принятие решений по выплатам семьям попавших в плен участников специальной военной операции.

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