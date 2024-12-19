Путин рассказал о происхождении «Орешника»

Путин: баллистическая ракета «Орешник» — новое оружие

Баллистическая ракета средней дальности «Орешник» — это современная разработка, а не модификация старой советской разработки. Так на соответствующий вопрос ответил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это современное, очень новое оружие», — сказал президент, отвечая на вопрос об использовании советских наработок при создании «Орешника».

Он подчеркнул, что в любой сфере разработчики опираются на прежние достижения. По словам президента, были разработки подобного класса, которые создавали в современной России.

Ранее в декабре обозреватель The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт предположил, что Российскую баллистическую ракету «Орешник» можно перехватить только при помощи комплекса противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).