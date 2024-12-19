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12:54, 19 декабря 2024Наука и техника

Путин рассказал о происхождении «Орешника»

Путин: баллистическая ракета «Орешник» — новое оружие
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Баллистическая ракета средней дальности «Орешник» — это современная разработка, а не модификация старой советской разработки. Так на соответствующий вопрос ответил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это современное, очень новое оружие», — сказал президент, отвечая на вопрос об использовании советских наработок при создании «Орешника».

Он подчеркнул, что в любой сфере разработчики опираются на прежние достижения. По словам президента, были разработки подобного класса, которые создавали в современной России.

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Ранее в декабре обозреватель The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт предположил, что Российскую баллистическую ракету «Орешник» можно перехватить только при помощи комплекса противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

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