Путин вспомнил полет над развалинами Грозного и стрельбу из пулеметов по вертолету

Путин рассказал о полете над Грозным и стрельбе из пулеметов по вертолету

Президент России Владимир Путин рассказал о полете над развалинами Грозного в «суровые годы» и стрельбе из пулеметов по вертолету. Об этом он заявил в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я летал над Грозным в суровые годы, когда там шла борьба с терроризмом, в том числе и международным. Сплошные развалины. И из этих развалин раздавались пулеметные очереди по вертолету», — рассказал президент.

Он также рассказал, что тогда многие в Чечне ставили вопрос о переносе столицы в Гудермес, однако делать этого не стали.

Во время мероприятия Путин также вспомнил день рождения бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, где только Кубанский казачий хор пел на немецком языке.