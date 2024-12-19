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16:25, 19 декабря 2024Экономика

Путин высказался о расселении иностранцев за Урал

Путин заявил о расселении иностранцев за Урал при уходе других стран под воду
Александра Качан (Редактор)

Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

При уходе некоторых стран под воду вследствие глобального потепления желающих переселиться в Россию иностранцев можно расселить за Уралом. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совмещенной с ежегодной пресс-конференцией прямой линии, передает корреспондент «Ленты.ру».

Один из журналистов напомнил главе государства, что многие ученые ожидают ухода под воду ряда стран, в том числе США и Японии, в ближайшие десятилетия. Он предположил, что в таком случае миграционный поток в Россию увеличится, и задал президенту вопрос о действиях правительства в таком случае.

В ответ Путин заявил, что в первую очередь необходимо думать о влиянии глобального потепления на Россию. По его словам, под воду могут уйти и прибрежные территории страны. Кроме того, проблему представляет таяние вечной мерзлоты, на которой расположены многие российские поселки.

Однако если ситуация с серьезным притоком мигрантов действительно возникнет, место для их размещения имеется. «Мы самая большая страна по территории в мире, но за Уральским хребтом у нас проживает 12 миллионов человек — ну это что такое? Нам есть куда расселять людей», — сказал Путин.

Президент также рассказал анекдот про слово из трех букв по поводу вопроса о последствиях глобального потепления для других стран.

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