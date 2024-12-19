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15:52, 19 декабря 2024Россия

Путин рассказал анекдот про слово из трех букв

Путин на прямой линии рассказал анекдот про слово из трех букв в кроссворде
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

В ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, президент России Владимир Путин рассказал анекдот про слово из трех букв. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Отвечая на вопрос одного из присутствующих в зале журналистов о жителях других стран, которые, по его словам, в ближайшие десять лет «могут уйти под воду», глава государства вспомнил шутку про сидящую за столом семью. «Маленький мальчик разгадывает кроссворд и говорит: "Слово назовите из трех букв". Мама ему бум ложкой по лбу. Он говорит: "За что? Это же дом!" Папаша берет, жене — бум: "О доме надо думать!"», — рассказал Путин, обращаясь к автору вопросу.

Президент подчеркнул, что в случае таяния арктических льдов под воду могут уйти и российские населенные пункты. Он напомнил, что в России на вбитых в вечную мерзлоту сваях стоят целые поселки и города.

Ранее Путин пошутил о способности русского человека пить даже с дрожащими руками. По его словам, эта особенность была в юмористической форме обыграна в сценической миниатюре Ленинградского БДТ, где для того, чтобы выпить герой использовал полотенце, которым привязывал одну руку.

ЖЗЛ
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