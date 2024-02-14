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18:46, 14 февраля 2024Россия

Путин пошутил об одной способности русского человека

Президент Путин пошутил, что русский человек может пить даже с дрожащими руками
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин пошутил об одной способности русского человека — способности пить даже с дрожащими руками. Об этом он заявил на пленарном заседании Форума «Технологии будущего», видео с цитатой главы государства опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Российский лидер отметил, что эта особенность была в юмористической форме обыграна в сценической миниатюре Ленинградского БДТ, где для того, чтобы выпить герой использовал полотенце, которым привязывал одну руку.

«Вы сказали, что при дрожащих руках человек не может пить. Русский человек может, это точно», — пошутил глава государства. Присутствующие на пленарном заседании ответили на шутку президента смехом.

Ранее Путин объяснил отличия в сознании людей в России и на Западе. Он отметил, что российский человек думает больше о вечном.

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