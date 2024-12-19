Путин заявил о донесении спецслужб о поимке в Словакии украинских диверсантов с картами

Путин: спецслужбы доложили о задержании в Словакии украинских диверсантов

Российские спецслужбы доложили о задержании в Словакии украинских диверсантов с картами расположения энергообъектов в стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, доклад он получил недавно — «буквально вчера-позавчера». Он намерен дать поручение российским спецслужбам разобраться в ситуации — «что же это все-таки такое».

Путин указал, что украинские диверсанты теперь не только в России совершают преступления и теракты, но и добрались до европейских стран. При этом он указал, что партнерские каналы связи между спецслужбами России и других государств сохраняются.

Глава государства заявил, что начинать спецоперацию надо было раньше.