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16:19, 19 декабря 2024Россия

Путин порассуждал о своих действиях в случае возвращения в февраль 2022 года

Путин заявил, что решение о начале СВО нужно было принимать раньше
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Решение о начале специальной военной операции (СВО) необходимо было принимать раньше. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Одна из журналисток спросила главу государства, изменил ли бы он решение о начале СВО в случае возвращения в февраль 2022 года. «Если бы можно было посмотреть на то, что сейчас происходит, на ситуацию в 2022 году, — о чем бы я подумал... О том, что такое решение, которое было принято в начале 2022 года, нужно было принимать раньше», — порассуждал Путин о своих действиях.

Президент также отметил, что начинать готовиться к СВО тоже нужно было раньше.

Ранее Путин заявил, что ситуация в зоне СВО кардинально меняется, и движение Российской армии происходит каждый день. По его словам, военные берут территорию под свой контроль квадратными километрами. Президент также подчеркнул, что бойцы Вооруженных сил России действуют героически, и пожелал им скорейшего возвращения домой.

ЖЗЛ
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