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12:41, 19 декабря 2024Россия

Путин оценил действия российских военных в зоне СВО

Путин заявил, что российские военные действуют героически, и пожелал им удачи
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) действуют героически. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Что касается ребят, то они действуют героически. Возможности Вооруженных сил возрастают», — сказал Путин. Глава государства пожелал военнослужащим победы и скорейшего возвращения домой.

Президент заверил, что Россия движется к поставленным в начале СВО задачам. Ситуация в зоне боевых действий меняется кардинально, военнослужащие берут территорию под контроль квадратными километрами, рассказал Путин.

Ранее президент заявлял, что Россия владеет стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения (ЛБС) в зоне проведения СВО. Отдельно Путин подчеркнул, что владение инициативой строится не только на работе военнослужащих, но и на усилиях оборонных предприятий.

ЖЗЛ
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