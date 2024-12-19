Путин заявил о контролирующей мошенников украинской спецслужбе

Путин заявил о контроле спецслужбами Украины мошенничества против россиян

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, заявил о контроле спецслужбами Украины мошенничества против россиян, передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава государства сообщил, что мошенничество на Украине возведено в ранг государственной политики. Эта работа идет под контролем их спецслужб.

Ранее президент поручил правительству страны совместно с Центробанком обеспечить создание механизмов, направленных на борьбу с действиями мошенников путем установления «периода охлаждения». Отдельно он обратил внимание на необходимость обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих направление кредитором информации клиенту о возможности отказаться от кредита в течение указанного периода через портал «Госуслуги».

Ранее сообщалось, что Путин посоветовал действия в случае звонков от предлагающих что-то незнакомцев.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры, и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.