Раскрыт заработок российских звезд на рекламе

KP.RU: Дмитрий Нагиев получил 100 миллионов рублей за съемки в рекламе

Крупным рекламодателям интересны артисты с «кристально чистой репутацией». Об этом в разговоре с KP.RU заявила рекламный агент Ирина Ворошилова.

Так, образ «примерного семьянина» позволяет российскому певцу Дмитрию Маликову зарабатывать от 5 миллионов рублей за один рекламный контракт, подчеркнула эксперт.

Также востребованными в рекламе являются актеры сериалов, уточняет источник. «Недавно стало известно, что за рекламные интеграции звезда "Слова пацана" Никита Кологривый получает как минимум 12 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Ворошилова отметила, что обладателем самых больших контрактов среди актеров кино является Дмитрий Нагиев. «За рекламу известной сотовой компании он, по слухам, получил около 100 миллионов рублей. Не отстает от Нагиева и звезда "Полицейского на Рублевке" Сергей Бурунов. По крайней мере, у него уже есть контракты и за 30 миллионов, и за 50 миллионов рублей», — поделилась рекламный агент.

Она также указала на то, что рекламодатели «обходят стороной» звезд со скандальной репутацией. В качестве примера Ворошилова привела блогершу Анастасию Ивлееву и исполнительницу Наталью Чистякову-Ионову, выступающую под псевдонимом Глюкоза.

Ранее была раскрыта стоимость съемок в клипе у эстрадного певца Филиппа Киркорова.