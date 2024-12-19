Раскрыто время следствия на месте подрыва генерала Российской армии в Москве

Следственные действия на месте подрыва генерала Кириллова длились около часа

Начало событий в новости Стало известно о месте проживания подозреваемого в подрыве генерала Российской армии

Сотрудники правоохранительных органов пробыли на месте подрыва начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова вместе с подозреваемым около часа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из очевидцев.

По информации агентства, служебные машины приехали на Рязанский проспект в Москве около 9:30, а через час — покинули место преступления. Вероятно, с силовиками был задержанный гражданин Узбекистана.

На месте подрыва, предположительно, проводились следственные действия.

Взрыв произошел утром 17 декабря у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте. ЧП унесло жизни двух человек — Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова.