Раскрыто время следствия на месте подрыва генерала Российской армии в Москве

Сотрудники правоохранительных органов пробыли на месте подрыва начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова вместе с подозреваемым около часа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из очевидцев.
По информации агентства, служебные машины приехали на Рязанский проспект в Москве около 9:30, а через час — покинули место преступления. Вероятно, с силовиками был задержанный гражданин Узбекистана.
На месте подрыва, предположительно, проводились следственные действия.
Взрыв произошел утром 17 декабря у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте. ЧП унесло жизни двух человек — Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова.