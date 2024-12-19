Подозреваемого в подрыве генерала Российской армии привезли на место преступления

«112»: предполагаемого убийцу генерала Кириллова привезли на место преступления

В полиции заявили о проверке законности нахождения убийцы Кириллова в России

Начало событий в новости В полиции заявили о проверке законности нахождения убийцы Кириллова в России

Гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова, подозреваемого в подрыве начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника, привезли на место преступления. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Предварительно, там должны пройти следственные действия.

Взрыв произошел утром во вторник, 17 декабря, у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП унесло жизни двух человек — Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова.

Предполагаемого исполнителя преступления задержали на следующий день. Он признал свою вину и сообщил, что был завербован Службой безопасности Украины.