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09:59, 19 декабря 2024Силовые структуры

Подозреваемого в подрыве генерала Российской армии привезли на место преступления

«112»: предполагаемого убийцу генерала Кириллова привезли на место преступления
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВзрыв в Москве
Начало событий в новости В полиции заявили о проверке законности нахождения убийцы Кириллова в России

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова, подозреваемого в подрыве начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника, привезли на место преступления. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Предварительно, там должны пройти следственные действия.

Взрыв произошел утром во вторник, 17 декабря, у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП унесло жизни двух человек — Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова.

Предполагаемого исполнителя преступления задержали на следующий день. Он признал свою вину и сообщил, что был завербован Службой безопасности Украины.

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