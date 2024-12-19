Стало известно о месте проживания подозреваемого в подрыве генерала Российской армии

Mash: подозреваемый в подрыве генерала Кириллова жил в 500 метрах от его дома

Начало событий в новости Подозреваемого в подрыве генерала Российской армии привезли на место преступления

Подозреваемый в подрыве генерал-лейтенанта Российской армии, начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игоря Кириллова проживал в 500 метрах от его дома. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, он снял номер в гостинице «Карачарово», расположенной на Газгольдерной улице. Оттуда он следил за Кирилловым.

По информации Mash, фигуранта засняли все камеры в моменты, когда тот прямо перед ними переодевался и менял куртки, чем и привлек к себе внимание. Выяснилось, что он взял каршеринг на фейковый аккаунт. Правоохранители смогли отследить его до номера в гостинице. После теракта подозреваемый уехал в Балашиху, где впоследствии его и задержали.

Ранее сообщалось, что сегодня, 19 декабря, задержанного привезли на место преступления для следственных действий.

Предполагаемого исполнителя преступления задержали 18 декабря. Он признал свою вину и сообщил, что был завербован Службой безопасности Украины.