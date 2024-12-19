В полиции заявили о проверке законности нахождения убийцы Кириллова в России

Полиция выясняет, как в РФ попал исполнитель теракта, унесшего жизнь Кириллова

Полиция ведет проверку по вопросу законности нахождения в России убийцы начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника. Об этом РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах.

«Проверяется информация, легально ли он находился на территории России», — сообщил он.

До этого обвиняемому в убийстве военачальника гражданину Узбекистана Ахмаду Курбанову инкриминировали терроризм, убийство и изготовление взрывных устройств. Он подчеркнул, что куратор с Украины обещал ему 100 тысяч долларов и проживание в стране Евросоюза за убийство генерала.

Ранее Узбекистан отправил в Россию информацию о задержанном по делу генерала Кириллова. Сообщается, что российские силовики обратились к узбекской стороне за необходимой информацией о подозреваемом.