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06:12, 19 декабря 2024Силовые структуры

В полиции заявили о проверке законности нахождения убийцы Кириллова в России

Полиция выясняет, как в РФ попал исполнитель теракта, унесшего жизнь Кириллова
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Полиция ведет проверку по вопросу законности нахождения в России убийцы начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника. Об этом РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах.

«Проверяется информация, легально ли он находился на территории России», — сообщил он.

До этого обвиняемому в убийстве военачальника гражданину Узбекистана Ахмаду Курбанову инкриминировали терроризм, убийство и изготовление взрывных устройств. Он подчеркнул, что куратор с Украины обещал ему 100 тысяч долларов и проживание в стране Евросоюза за убийство генерала.

Ранее Узбекистан отправил в Россию информацию о задержанном по делу генерала Кириллова. Сообщается, что российские силовики обратились к узбекской стороне за необходимой информацией о подозреваемом.

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