Россиянам назвали неожиданный способ сэкономить

Аналитик Тегин: новогодняя еда до 9 января сэкономит россиянам 2 тысячи рублей

Россияне смогут сэкономить порядка двух тысяч рублей, если будут доедать блюда с новогоднего стола до 9 января 2025 года. О неожиданном способе оптимизировать свой бюджет гражданам рассказал экономист Михаил Тегин. Его слова приводит «Газета.Ru».

Он уточнил, что в преддверии новогодних праздников средняя стоимость стандартного набора продуктов и блюд к столу составит от 8 до 10 тысяч рублей. «Если вместо готовки новых блюд доедать сделанное для отмечаний, то в теории можно сэкономить порядка двух тысяч рублей», — отметил аналитик.

Сэкономленные средства, добавил эксперт, можно отложить на траты в феврале или оставить про запас на январь. В первый месяц нового года, напомнил Тегин, многим россиянам зарплата приходит не сразу в полном размере из-за меньшего количества рабочих дней. Сэкономленные деньги, по его словам, можно потратить на полезные вещи для дома или личного развития, например, на книгу или смартфон.

Ранее заведующий кафедрой маркетинга РУДН Александр Зобов предупредил россиян о заметном подорожании основных блюд к праздничному столу. По его данным, стоимость овощной нарезки за год увеличилась в среднем на 12 процентов, до 436 рублей, а розничные цены на мясные и сырные ассорти за этот период поднялись на 8,5 процента, до 1140 рублей.

В целом по стране, уточнил эксперт, дороже всего обойдется праздничный стол жителям Чукотки (в среднем 16 тысяч), Камчатки (порядка 13,2 тысячи) и Магаданской области (около 12 тысяч). Средние же траты москвичей на эти цели, по его словам, составят около 10 тысяч.