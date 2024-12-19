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11:34, 19 декабря 2024Россия

Россиянка рассказала о первых заходивших в Курскую область иностранных наемниках ВСУ

Жительница Курской области рассказала, что наемники заходили в штурмовых группах
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Россиянка Анастасия Клименко рассказала о первых заходивших в Курскую область иностранных наемниках Вооруженных сил Украины (ВСУ) в начале августа 2024 года. По ее словам, военные заходили в приграничный регион в составе штурмовых групп, передает РИА Новости.

«Люди рассказывают, что первые, кто заходили, действительно расправлялись с людьми, некоторых насиловали, делали зверское. Первые, кто заходили, это штурмовики были. И они сказали, что это даже не украинцы были, а наемники», — вспомнила Клименко.

По словам жительницы Суджи, в центре города расправ с местными не происходило, но в деревнях это было. Вместе с мамой россиянка прожила в оккупированном городе около трех месяцев.

Бои с украинскими формированиями в Курской области ведутся с 6 августа. Ранее сообщалось о сотнях иностранных наемников, которые были уничтожены в ноябре в российском приграничье. Речь идет о 210 бойцах из США, Польши, Германии, Великобритании и Эстонии.

Всего в зоне проведения спецоперации было ликвидировано около 6,5 тысячи иностранных наемников, воюющих на стороне Украины.

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