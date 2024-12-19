Россиянка случайно оказалась в «списках террористов» и была депортирована из Турции

TourDom: с депортированной из Турции россиянки потребовали 135 тысяч рублей

Туроператор потребовал с российской путешественницы, депортированной из Турции, 135 тысяч рублей. Об этом пишет портал TourDom со ссылкой на неназванного турагента.

Уточняется, что сама депортация произошла еще в мае, но возместить расходы россиянку заставили сейчас. По данным источника, никогда не бывавшая за границей женщина забронировала тур в Анталью для себя и своего внука. По прилете в Турцию их задержали на паспортном контроле и сразу же отправили обратно в Россию.

В документе, выданном туристке пограничниками, было сказано, что у нее есть запрет на въезд в страну. Как пояснила турагент, женщина случайно оказалась в «списках каких-то террористов».

После этого турагент направила туроператору запрос на уменьшение стоимости путевки, и женщине вернули часть денег. Однако спустя полгода авиакомпания выставила счет туроператору в размере 135 тысяч рублей на оплату расходов по депортации. Теперь эти деньги надо выплатить туристке.

Как сообщает издание, россиянка отказалась возмещать расходы по депортации, так как посчитала, что ее вины в недопуске в страну нет. Она обратилась в посольство, где ее заверили, что депортация была незаконна: ее фамилия и имя были такими же, как у человека, у которого был запрет на въезд в Турцию, а дата рождения и паспортные данные отличались.

Ранее туристку из Братска отказались пустить на Сейшельские острова из-за нехватки денег. В ответ она решила засудить продавшую ей тур фирму.

