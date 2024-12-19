Российский «Лесочек» представили во Вьетнаме

«Росэлектроника» представила комплекс РЭБ «Лесочек» во Вьетнаме

Холдинг «Росэлектроника» представил модернизированный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Лесочек» на выставке Vietnam Defence Expo 2024 в Ханое (Вьетнам). Об этом холдинг сообщил в Telegram.

«На выставке в Ханое представлена модификация для установки на командно-штабной машине на базе грузового автомобиля высокой проходимости», — говорится в сообщении.

Эта модификация дополнительно снабжена функцией подавления каналов спутниковой радионавигации и каналов управления коммерческих дронов.

Отмечается, что холдинг также выпускает носимые версии «Лесочка» в форм-факторах кейса и рюкзака.

Изначально комплекс «Лесочек» разработали для подавления радиоканалов управления мин и самодельных взрывных устройств и предотвращения взрывов при проезде военной техники.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин сообщил, что практически все российские бронемашины комплектуют системами РЭБ «Лесочек».